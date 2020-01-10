Фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга

Фаната &#171;Спартака&#187; оштрафовали за мат на улицах Петербурга
Болельщики "Спартака". Фото: группа "Спартака" / ВК

Дзержинский районный суд Петербурга признал фаната футбольного клуба «Спартак» Андрея Булацкого виновным в нарушении общественного порядка. Мужчину задержали 1 декабря у кафе на Маяковской улице.

Суд установил, что Булацкий совершил мелкое хулиганство, в том числе нарушал общественный порядок и грубо и нецензурно выражался. На замечания он при этом не реагировал, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам болельщик вину не признает. Он сообщил, что приехал в Петербург на матч «Спартак» — «Зенит». Днем 1 декабря пошел в кафе на Маяковской со знакомым. Около 11 часов мужчины вышли на улицу. После чего к Булацкому подошли люди в гражданской одежде и несколько полицейских и задержали его по неизвестной причине.

Суд с позицией Булацкого не согласился. Фаната «Спартака» признали виновным и обязали выплатить штраф 500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге массово задержали болельщиков «Спартака».

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Фаната «Спартака» оштрафовали за мат на улицах Петербурга