Фанаты «Спартака» прокомментировали массовые задержания болельщиков в Петербурге

Они отметили, что речь не идет о сотнях человек, но полицейские забирали всех – даже не агрессивных.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем рассказали болельщики «Спартака» изданию «Подъем. Один фанат отметил, что считает акцию устрашающей и связывает происходящее в кричалками в адрес Артема Дзюбы. Мужчина подчеркнул, что в отделение увезли не только агрессивно настроенных болельщиков, но и всех, кто попался под руку. Также очевидец уверяет, что цифры, о которых сообщали СМИ, не имеют ничего общего с реальностью.

«Обращались в травмы, у нас там парню кое-как лицо зашили, восемь швов наложили, и доктор питерский сказал: «Вали отсюда, мясо»,

— поделился источник издания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Радимов рассказал, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену. Тогда Радимов подошел к Егору Титову и сказал, что просто уйдет с поля, если это не прекратится.