Радимов рассказал, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал оскорбления нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы со стороны фанатов «Спартака».

Он рассказал, что во время матча со «Спартаком» в Москве весь стадион оскорблял его жену Татьяну Буланову. Тогда Радимов подошел к Егору Титову и сказал, что просто уйдет с поля, если это не прекратится.

«Конечно, было неприятно. Тут свои эмоции контролировать тяжело. Поэтому Дзюбу я прекрасно могу понять. Дзюба — тоже человек. Один раз что-то крикнули в той адрес, второй… Вечно терпеть невозможно», — сказал Радимов, сообщает RT.

Напомним, во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0) фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы. После этого КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.