Две студентки из Петербурга привезли в Псков крупную партию наркотиков

Две студентки из Петербурга привезли в Псков крупную партию наркотиков
Девушек задержали с наркотиками. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали двух петербургских студенток в Псковской области. Они везли на машине крупную партию наркотиков, чтобы разложить их по закладкам в Пскове.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, задержанным злоумышленницам 22 и 25 лет. Правоохранители проверили их карманы и обнаружили у одной восемь свертков, в которых лежали 14 грамм синтетического наркотика.

Девушки передвигались на автомобиле. Машину также осмотрели и обнаружили в ней еще почти 350 грамм наркотического вещества. Девушки везли его из Северной столицы.

Возбуждено уголовное дело, девушки под арестом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция нашла места закладок с наркотиками на Петроградке.

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