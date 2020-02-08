На проспекте Ветеранов «горячие источники» затопили улицу

Специалисты просят в случае обнаружения прорыва не приближаться к месту аварии и сообщать по 04. Фото: https://pixabay.com

Специалисты просят в случае обнаружения прорыва не приближаться к месту аварии и сообщать по 04. Фото: https://pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого произошла коммунальная авария — там прорвало трубу.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», очередной прорыв трубы в городе произошел на перекрестке Ветеранов и Пограничника Гарькавого, неподалеку от парка Сосновая Поляна.

По словам очевидцев, на проезжую часть из щелей с двух сторон дороги текла горячая вода. Местные жители вызвали аварийную службу.

Однако пользователи усомнились, что прорвало трубу именно с горячей водой, поскольку на снимках не видно пара. Петербурженка также рассказала в комментариях, что не видела пара, когда проходила мимо этого места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ярослава Гашека завершены ремонтные работы на трубопроводе.