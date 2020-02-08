В Волхове сгорел большой дом

Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие. Фото: Pixabay

Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие. Фото: Pixabay

Дом, расположившийся на 72 квадратных метрах, не успели спасти.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем сообщили в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Пожар случился в Волхове на улице Матросова примерно в половину восьмого вечера. Огнем был охвачен дом на 72 квадратных метров – дачу потушили менее чем за полчаса, но спасти дом не удалось.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчинском районе ночью сгорел дом. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справится с огнем удалось в 3:10.