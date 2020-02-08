В Гатчинском районе ночью сгорел дом

В ночь на 8 февраля в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.
Сообщение о возгорании в поселке Высокоключевой поступило около двух часов ночи. Там горел частный дом на площади 80 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справится с огнем удалось в 3:10.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».