В Гатчинском районе ночью сгорел дом

В Гатчинском районе ночью сгорел дом
Пожар. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 8 февраля в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании в поселке Высокоключевой поступило около двух часов ночи. Там горел частный дом на площади 80 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Справится с огнем удалось в 3:10.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир жилого дома. Возгорание распространилось на площади пяти «квадратов».

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