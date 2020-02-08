Участницей ДТП в Шушарах стала маршрутка

Пока не удалось выяснить, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на повороте в Шушары с Витебского проспекта. Уточняется, что участницей аварии стала маршрутка – непонятно, пострадал ли кто-нибудь из пассажиров.

«Суббота вечер, куда торопиться, пусть постоят»,

— пишет один из пользователей.

Скорее всего, проезд затруднен. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель сбил девушку на Яхтенной. Пешеход получила травмы, но не особо серьезные, уверяет очевидец.