Пьяный водитель сбил девушку на Яхтенной

Пешеход получила травмы, но не особо серьезные, уверяет очевидец.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на перекрестке Яхтенной и Камышовой улиц. Там девушка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», когда на нее наехал автомобиль. По предварительным данным, водитель машины находился в неадекватном состоянии. Свидетель уверен, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате обошло без серьезного ущерба здоровью – но это решат уже врачи.

«Водитель совершенно неадекватен, и, похоже без прав. Во всяком случае, предъявить документы инспектору не смог», —

делится подробностями горожанин.

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