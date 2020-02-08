В Петербурге водитель автобуса сбил пенсионерку

Пожилая женщина шла по «зебре», когда на нее наехал общественный транспорт.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на перекрестке Школьной улицы и Карельского переулка – пожилая женщина переходила дорогу по «зебре», когда ее с ног сбил автобус. В результате на место прибыла карета скорой помощи, пенсионерку, женщину лет 60-70, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Непонятно, что стало причиной аварии и каково самочувствие женщины на данный момент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что четыре человека в больнице после ДТП на трассе в Ленобласти. За рулем Lada Largus находился 45-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan, которым управлял 61-летний автомобилист.