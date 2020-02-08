Четыре человека в больнице после ДТП на трассе в Ленобласти

Четыре человека в больнице после ДТП на трассе в Ленобласти
Авария в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

ДТП с двумя автомобилями произошло в Лужском районе Ленинградской области. На трассе «встретились» Lada Largus и Renault Logan.

Согласно информации, опубликованной в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», автомобильная авария произошла на 189 километре трассы «Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга».

За рулем Lada Largus находился 45-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan, которым управлял 61-летний автомобилист. Судя по снимкам, иномарку выбросило в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя и пожилые мужчина с женщиной, которые ехали в Renault Logan в качестве пассажиров. Старшему пассажиру 88 лет.

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