На Савушкина сбили девушку. Она в тяжелом состоянии

Пострадавшая и ее родственники ищут свидетелей или людей, кто проезжал мимо.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на перекрестке Савушкина и Академии Шиманского — там девушка переходила дорогу по зебре, когда на нее наехал внедорожник «Тойота Лэнд Краузер». В результате петербурженка получила серьезные травмы – его госпитализировали с переломом костей основания черепа, ушиб головного мозга и руки. Муж травмированной девушки просит откликнуться свидетелей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель сбил девушку на Яхтенной. Там девушка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», когда на нее наехал автомобиль. По предварительным данным, водитель машины находился в неадекватном состоянии.