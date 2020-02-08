На Хасанской 90-летняя женщина погибла в огне

Пенсионерку удалось вывести из квартиры, она скончалась уже в больнице.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях и правоохранительных органах. В эту субботу на Хасанкой улице вспыхнул пожар, на место происшествия прибыли спасатели. Из горящей квартиры удалось вывести 90-летнюю женщину, она была без сознания, когда его доставили в больницу. Пенсионерка скончалась в учреждении, врачам не удалось спасти ее жизнь.

К слову, в результате пришлось эвакуировать здание – 28 человек ожидали ликвидации пламени на улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Савушкина сбили девушку. Она в тяжелом состоянии. Пострадавшая и ее родственники ищут свидетелей или людей, кто проезжал мимо.