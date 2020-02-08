Сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура

Матч завершился со счетом 5:2.

Встреча сборных России и Швеции состоялась сегодня, 8 февраля, в рамках третьего этапа Евротура. Она прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 5:2 в пользу соперников.

В российской команде первый гол забил Павел Порядин – шайба оказалась в воротах на 48-йминуте. Затем отрыв увеличил Павел Кудрявцев на 54-й минуте. Шведы оказались удачливее – авторами шайб стали Маркус Нильссон, Сэмюэль Фагемо, Эмиль Сильвегорд, Лукас Бенгтссон оформил дубль.

Напоминаем, что это – второе поражение сборной России. Первое была в рамках встречи со сборной Финляндии, она закончилась со счетом 0:3. Следующая состоится 9 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три российских хоккеиста пропустят матч Евротура со сборной Швеции. Нападающий сборной России Александр Шаров, Андрей Светлаков и защитник Григорий Дронов пропустят сегодняшний матч Евротура со сборной Швеции.