Очевидцы рассказали об эвакуации клуба на Лиговском

Всему виной стал серьезный пожар. Пока непонятно, есть ли пострадавшие.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что пожар произошел в помещении на Лиговском проспекте. В результате пришлось эвакуировать клуб – из здания вывели десятки человек.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента и есть ли пострадавшие. Сотрудники МЧС подробностей пожара не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Хасанской 90-летняя женщина погибла в огне. Из горящей квартиры удалось пенсионерку, она была без сознания, когда его доставили в больницу. Пенсионерка скончалась в учреждении, врачам не удалось спасти ее жизнь.