Выяснилось, какое здание тушили на Лиговском

Огонь охватил склад «Зенита». Никто из людей не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 8 февраля. Обо всем рассказывают очевидцы в социальных сетях, а также сотрудники МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар охватил склад «Зенита» – огонь распространился на 40 квадратных метров, а также на крышу. Отмечается, что никто не пострадал – от пламени повреждение получила машина и 10 транспортных баллонов.

В результате пришлось эвакуировать клуб – оттуда вышли десятки людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Хасанской 90-летняя женщина погибла в огне. Пенсионерку удалось вывести из квартиры, она скончалась уже в больнице.