В Буграх пьяный водитель сбил пешехода и врезался в маршрутку

Сколько человек пострадали и каково их состояние – непонятно.

Все случилось вечером 8 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в Буграх на улице Тихой – там предположительно пьяный водитель наехал на пешехода, а затем врезался в маршрутку. Скорее всего, пострадал как минимум один человек.

В комментариях один из пользователей написал, что пешеходом была девушка и ее не сбили, а «зацепили». У нее, уточняет очевидец, легкие травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Савушкина сбили девушку. Она в тяжелом состоянии. Пострадавшая и ее родственники ищут свидетелей или людей, кто проезжал мимо.