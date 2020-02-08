Джонни Депп предоставил почти сотню видео с нападающей Эмбер Херд

Если до этого актера считали агрессором, то сейчас виновной в насилии считают его бывшую супругу.

Об этом стало известно 8 февраля. Видеозаписи актер Джонни Депп предоставил на суде – всего их оказалось 87. На них запечатлено агрессивное поведение Эмбер Херд. Пока что ни один из роликов не был опубликован в сети.

Артист рассказывает, что бывшая супруга неоднократно оскорбляла его, била руками и ногами. Депп убежден, что она изменяла ему с Илоном Маском. Защита артиста считает, что девушка решила устроить скандал, чтобы привлечь к себе внимание и разрушить карьеру Деппа.

Напоминаем, что в Интернете есть фото, на которых на лице актера виднеются ссадины и ожоги от сигарет. Также артист рассказывает, что Эмбер однажды чуть не оставила его без пальца. До этого актриса обвиняла Депп в насилии – после его репутация была испорчена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алеся Кафельникова встретилась с дочерью Джонни Деппа в Париже.