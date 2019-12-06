Алеся Кафельникова встретилась с дочерью Джонни Деппа в Париже

Алеся Кафельникова встретилась с дочерью Джонни Деппа в Париже
Шоу Chanel Métiers d’Art instagram.com/kafelnikova_a

20-летняя модель Алеся Кафельникова приняла участие в шоу Chanel Métiers d’Art и встретилась с другими звездами.

Модель посещает множество показов мировых брендов, а также вошла в число моделей, занятых на шоу Chanel Métiers d’Art, которые проходят ежегодно с 2000 года. Показ был организован в Гран-Пале в Париже. Среди гостей были Ванесса Паради с дочерью от Джонни Деппа, Лили-Роуз, Пенелопа Крус, Кристен Стюарт, Марион Котийяр и другие знаменитости.

Алеся Кафельникова в показе продемонстрировала элегантный костюм.

После шоу модель присутствовала на вечеринке, откуда поделилась совместной фотографией с Лили-Роуз Депп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Северной столицы пока не пришли к решению, стоит ли открывать на Дворцовой площади фан-зону во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

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