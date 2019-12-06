В Петербурге раздумывают, появится ли на Дворцовой фан-зона Евро-2020

В Петербурге раздумывают, появится ли на Дворцовой фан-зона Евро-2020
Летом 2020 года главная площадь города может стать фан-зоной. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы пока не пришли к решению, стоит ли открывать на Дворцовой площади фан-зону во время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

УЕФА предлагает разместить в Санкт-Петербурге деревню для болельщиков и фан-зону. Деревню организуют на Большой Конюшенной улице, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в интервью телеканалу «78». Однако вопрос размещения фан-зоны на Дворцовой площади по-прежнему открыт.

Эксперты раздумывают, как обезопасить главную площадь города и закрыть её, чтобы болельщики и прогуливающиеся туристы и горожане не мешали друг другу.

Напомним, открытие Евро-2020 состоится в Петербурге 13 июня 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба завоевал национальную премию «Советский спорт — Итоги года». Форвард «Зенита» лучшим футболистом 2019 года.

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