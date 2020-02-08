Отец Началовой признался, что певица плакала в коме

Возможно, таким образом девушка предупреждала близких о неминуемой гибели.

Об этом стало известно 8 февраля. Обо всем рассказал отец певицы Юлии Началовой. Родители артистки выпустили книгу о звездной дочери, в которой рассказали о последних днях в больнице. Супруги уверяют, что Началова не раз плакала, находясь в коме. Родители думают, что она чувствовала скорую смерть.

«Ты знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила?»

— задается вопросом мужчина.

Также он написал, что все близкие пытались говорить с Началовой, поддерживать ее, но, к сожалению, это не помогло. Помощница усопшей певицы написала в социальных сетях, что ее тронула книга и она горда результатом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Никас Сафронов пишет икону с ликом Юлии Началовой. Его заказал один богатый человек, который считает погибшую певицу святой.