Отец Началовой признался, что певица плакала в коме

Отец Началовой признался, что певица плакала в коме
Началова умерла 16 марта 2019 года. Фото: https://www.instagram.com/julianachalova/

Возможно, таким образом девушка предупреждала близких о неминуемой гибели.

Об этом стало известно 8 февраля. Обо всем рассказал отец певицы Юлии Началовой. Родители артистки выпустили книгу о звездной дочери, в которой рассказали о последних днях в больнице. Супруги уверяют, что Началова не раз плакала, находясь в коме. Родители думают, что она чувствовала скорую смерть.

«Ты знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила?»

— задается вопросом мужчина.

Также он написал, что все близкие пытались говорить с Началовой, поддерживать ее, но, к сожалению, это не помогло. Помощница усопшей певицы написала в социальных сетях, что ее тронула книга и она горда результатом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Никас Сафронов пишет икону с ликом Юлии Началовой. Его заказал один богатый человек, который считает погибшую певицу святой.

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кома Юлия Началова
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