Пригожин показал Валерию без макияжа

Подписчики пришли в полный восторг после видео с участием артистки.

Об этом стало известно 8 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram-аккаунте видеозапись, на которой его жена, певица Валерия, играет на фортепиано. Она, судя по всему, исполняет упражнение Ганона, чтобы развивать технику. Валерия была не готова к съемкам – на ней нет красивого наряда, только домашний халат и полное отсутствие макияжа.

«Подсматривать, говорят, нехорошо, но я все равно подсмотрел»,

— подписал видео Пригожин.

Певица, заметившая слежку, потребовала прекратить шпионить. Она возмутилась, ведь «в кои-то веки тут решила позаниматься». Фанаты же после просмотра ролика остались в восторге – им нравится естественная красота Валерии. Почти никто не написал, что она выглядит плохо. Напротив – люди просят почаще делиться домашними видео.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.