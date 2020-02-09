В Таиланде ликвидировали военного, убившего 25 человек

Военнослужащий, устроивший в таиландском городе Накхонратчасима стрельбу, был уничтожен. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвееракул на своей странице в Facebook.

«Спасибо полиции и военным, которые разрешили этот инцидент», — написал он

Ранее агентство Reuters сообщало, что полиция ликвидировала стрелка и спасла восемь заложников.

Правоохранители объединились с армией и провели операцию по ликвидации стрелка. Пока неизвестны мотивы злоумышленника. Стрелком оказался 32-летний военный таиландской армии капрал Чакрапант Тхомма. Он убил своего командира, а также двух человек в военном лагере. После этого он похитил автомобиль и направился в торговый центр. По дороге он открыл стрельбу по гражданским. Во время стрельбы он вел трансляцию в Facebook.

В результате стрельбы погибли 25 человек, 63 человека получили ранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов, погибли восемь человек.