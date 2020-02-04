В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов, погибли восемь человек

В Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов, погибли восемь человек
Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, по московскому в 00:00 . Фото: pixabay

В Мексике открыли стрельбу в зале игровых автоматов. В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек, еще один получил ранения.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, около 15 часов (по местному времени) в Колонии Магдалена де Уруапан.

Как сообщили «РИА Новости», к настоящему моменту личности погибших не установлены. Пострадавшего направили в ближайшее медучреждение.

Правоохранительные органы приступили к расследованию для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об извержении вулкана Попокатепетль в Мексике. Столб пепла от извержения вулкана достиг высоты в три километра.

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