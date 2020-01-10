В Мексике начал извергаться вулкан Попокатепетль

В Мексике проснулся крупнейший вулкан Попокатепетль, столб пепла от извержения вулкана достиг высоты в три километра.

Как сообщается на сайте Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Cenapred, столб пепла был высотой в три метра и направлялся в сторону северо-востока, а лава распространилась на расстоянии одного километра от края кратера.

Взрыв с умеренным содержанием пепла, водяного пара и вулканических газов был зафиксирован в половину седьмого утра по местному времени ( 14:31 по московскому времени).

В районе сохраняется «желтый» уровень вулканической опасности. Местным жителям и туристам рекомендуют держаться подальше от вулкана.

Последнее извержение вулкана Попокатепетль произошло в конце декабря прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни пяти человек.