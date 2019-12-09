Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни пяти человек

Извержение вулкана в Новой Зеландии унесло жизни пяти человек
Туристы сняли на видео извержение вулкана. Фото: кадр из видео Youtube

Пять человек скончались при извержении вулкана, которое произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.

Как сообщает местное издание RNZ, ссылаясь на данные полиции, извержение произошло в два часа дня по местному времени. На тот момент на острове было полсотни туристов.

Спасателям удалось эвакуировать с острова 23 человека, включая тела погибших. Около 20 человек получили травмы и ожоги. Остальные все еще находятся на острове.

По данным РБК, высота столба пепла, который выбросил вулкан, составила 3,5 километра. Спасатели не могут оперативно эвакуировать оставшихся людей из-за продолжающегося извержения.

Военных подключили к поисково-спасательной операции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турист из Греции получил ожог после экскурсии на вулкан.

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