Турист из Греции получил ожог после экскурсии на вулкан

Турист из Греции получил ожог после экскурсии на вулкан
Мужчина сказал, что на вулкане нет ограждений. Фото:pixabay.com

Турист из Великобритании решил посетить потухший вулкан в Греции на острове Нисирос в Эгейском море. Последний раз данный вулкан извергался более 100 лет назад: в 1888 году.

Молодой человек во время прогулки был не осторожен и надавил ногой на поверхность, из-за чего из-под земли вышел пар температурой 165 градусов Цельсия. Данный пар обжег ногу туриста от самой стопы до колена. Ему потребовалось несколько дней медицинского лечения, чтобы раны от пара наконец-таки зажили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо произошло на юго-западе Японии.

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