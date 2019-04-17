Опасное извержение: В Японии рядом с АЭС “Иката” проснулся вулкан

Извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо произошло на юго-западе Японии.

Рядом, в 130 километрах, расположена АЭС “Иката” и такая близость с вулканом могла нести серьезные последствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Также ведомство сообщило, что дым и пепел от извержения поднялись на высоту около 200 метров и ветром их отнесло на северо-запад. Приближаться к кратеру не рекомендуется — стоит соблюдать дистанцию в один километр.

Стационарная камера телеканала NHK зафиксировала белый дым от извержения. При правительстве Японии был создан штаб по сбору информации об извержении.

Отметим, что в последний раз извержение вулкана Асо из кратера Накадакэ-1 произошло 8 октября 2016 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вулкан Безымянный на Камчатке выпустил шестикилометровый столб пепла.