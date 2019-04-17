Опасное извержение: В Японии рядом с АЭС “Иката” проснулся вулкан

Похожий инцидент произошел летом 2018 года. Фото: https://pixabay.com
Похожий инцидент произошел летом 2018 года. Фото: https://pixabay.com

Извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо произошло на юго-западе Японии.

Рядом, в 130 километрах, расположена АЭС “Иката” и такая близость с вулканом могла нести серьезные последствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии.

Также ведомство сообщило, что дым и пепел от извержения поднялись на высоту около 200 метров и ветром их отнесло на северо-запад. Приближаться к кратеру не рекомендуется — стоит соблюдать дистанцию в один километр.

Стационарная камера телеканала NHK зафиксировала белый дым от извержения. При правительстве Японии был создан штаб по сбору информации об извержении.

Отметим, что в последний раз извержение вулкана Асо из кратера Накадакэ-1 произошло 8 октября 2016 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вулкан Безымянный на Камчатке выпустил шестикилометровый столб пепла.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
вулкан извержение вулкана япония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Клопы нападают на петербуржцев в маршрутках
10 способов провести майские праздники-2019 в Петербурге
Между Петербургом и Сертолово начнут курсировать рельсовые автобусы
На достройку проблемного жилья в Ленобласти выделят 1 млрд рублей
Гатчина примет участие в проекте «умный город»
В Выборге планируют устанавливать 600 светильников еженедельно
Опасное извержение: В Японии рядом с АЭС “Иката” проснулся вулкан
Пассажира, бросавшего монеты в двигатель, задержали в Китае