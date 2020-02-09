Врач назвал основной продукт, провоцирующий развитие рака

Врач назвал основной продукт, провоцирующий развитие рака
При этом врач посоветовал избегать слишком горячей еды. Фото: Pixabay

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака. Об этом заявил онколог Андрей Пылев.

Он также отметил, что кофе, шоколад могут вызывать другие патологические состояния, а алкоголь только опосредованно способствует развитию онкологических заболеваний. Об этом врач рассказал телеканалу «Звезда».

При этом врач посоветовал избегать слишком горячей еды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что причиной развития рак могут стать тысячи различных комбинаций генетических мутаций. Большая часть из них связана с возрастом, реже – с наследственностью и образом жизни. Эксперты также подчеркнули, что раковая опухоль иногда развивается десятки лет, а человек этого не знает и живет без диагноза.

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