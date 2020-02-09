В Гатчинском районе пожарные тушили частный дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь на 9 февраля в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

В СНТ «Вишневый сад» загорелая частный дом, сообщили а пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о пожаре поступило в 03:44. В ликвидации пожара участвовали восемь сотрудников МЧС и две единица спецтехники. Горел частный дом на площади 80 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 05:31.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером, 6 февраля, в центре Северной столицы произошел квартирный пожар. Медики госпитализировали одного пострадавшего.