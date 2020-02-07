Женщина отравилась дымом при пожаре в Дерптском переулке

Пожар произошел в этом доме. Фото: Google.Maps

Пожар произошел в этом доме. Фото: Google.Maps

Накануне вечером, 6 февраля, в центре Северной столицы произошел квартирный пожар. Медики госпитализировали одного пострадавшего.

Согласно данным ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти, пожар произошел в жилом доме №14 по Дерптскому переулку, что в Адмиралтейском районе города. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в половину десятого вечера.

На место происшествия направили 17 огнеборцев и четыре единицы спецтехники. Оказалось, что возгорание произошло на кухне одной из квартир. Огонь распространился по кухонной мебели. Площадь пожара составила 8 «квадратов».

Спасатели вывели на улицу десять жильцов. Потушить пламя удалось за полчаса.

Инцидент обошелся не без пострадавших. Находившаяся в квартире женщина надышалась дымом. Скорая помощь госпитализировала ее с отравлением в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Каменноостровском загорелась квартира в историческом доме.