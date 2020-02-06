На Каменноостровском загорелась квартира в историческом доме

Спасатель эвакуировали людей из жилого дома на Каменноостровском проспекте, где загорелись перекрытия в «двушке».

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице, двухкомнатная квартира вспыхнула среди бела дня в доме №6 на Каменноостровском проспекте, неподалеку от станции метро «Горьковская». В пятиэтажном жилом здании загорелись перекрытия на площади в два квадратных метра. Причины пожара пока не установлены.

Спасателям пришлось прибегнуть к эвакуации жильцов — всего на улицу вывели 40 человек. Данные о возможных пострадавших при пожаре не приводятся.

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