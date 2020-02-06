На Каменноостровском загорелась квартира в историческом доме

На Каменноостровском загорелась квартира в историческом доме
Пожар произошел в пятиэтажном здании на Петроградке. Фото: Google.Maps

Спасатель эвакуировали людей из жилого дома на Каменноостровском проспекте, где загорелись перекрытия в «двушке».

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице, двухкомнатная квартира вспыхнула среди бела дня в доме №6 на Каменноостровском проспекте, неподалеку от станции метро «Горьковская». В пятиэтажном жилом здании загорелись перекрытия на площади в два квадратных метра. Причины пожара пока не установлены.

Спасателям пришлось прибегнуть к эвакуации жильцов — всего на улицу вывели 40 человек. Данные о возможных пострадавших при пожаре не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Будапештской загоревшийся BMW повредил еще две иномарки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Каменноостровский проспект новости спб петроградская сторона пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Родители погибшей на ж/д переходе на Туристской девочки будут судиться с РЖД
Янтарную комнату разрешили фотографировать из-за отсутствия китайцев
Во время проверок в Ленобласти 30 такси отправились на штрафстоянку
На Каменноостровском загорелась квартира в историческом доме
Первые «Лыжные стрелы» отправятся из Петербурга 9 февраля
На Васильевском хотят снести построенную жильцами детскую площадку
Движение по Светлановской площади парализовано из-за массового ДТП
В Петербурге начальника салона сотовой связи похитил смартфоны на 500 тысяч