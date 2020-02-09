На Полюстровском проспекте огонь «съел» «Шаверму»

На Полюстровском проспекте огонь «съел» «Шаверму»
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Утром 9 февраля на Полюстровском проспекте, дом № 87, лит П произошел пожар. Там загорелся павильон «Шаверма».

Сообщение о пожаре поступило в 06:16. Менее получаса ушло на то, чтобы остановить распространение огня. В 06:54 пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали 19 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером, 6 февраля, в центре Северной столицы произошел квартирный пожар. Медики госпитализировали одного пострадавшего.

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