Стал известен мотив военного, открывшего стрельбу по людям

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча рассказал, что мотивом военного, убившего 26 человек, был бытовой конфликт.

«Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — сказал он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 8 февраля в городе Накхон Ратчасима (Корат) произошло стрельба. Стрелком оказался 32-летний военный таиландской армии капрал Чакрапант Тхомма. Он убил своего командира, а также двух человек в военном лагере. После этого он похитил автомобиль и направился в торговый центр. По дороге он открыл стрельбу по гражданским. Во время стрельбы он вел трансляцию в Facebook.

При стрельбе погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого стрелка. Получили ранения 57 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мексике произошла стрельба в зале игровых автоматов, погибли восемь человек.