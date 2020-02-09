«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

Петербургский «Зенит» сыграет с московским ЦСКА в рамках межсезонного сбора в Испании.

Встреча состоится на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano в городке Ла Нусия 9 февраля и начнется в 15:30 мск.

После 19 сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сине-бело-голубые» набрали 45 очков.

Напомним, 6 февраля «Зенит» обыграл «Сабуртало» на тренировочных сборах. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу петербургской команды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин почти моментально оформил дубль в матче за «Зенит-2». Футболист, несмотря на длительный перерыв, хорошо проявляет себя на поле.