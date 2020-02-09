В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного водителя Mitsubishi

В Каменногорске у дома 18 по улице Бумажников сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Mitsubishi, водитель которого требования сотрудников полиции об остановке не выполнил, увеличил скорость.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина не справился с управлением и врезался стоящий служебный автомобиль Chevrolet Niva , а после угодил в Toyota Corolla . Далее виновник ДТП задним ходом продолжил движение и попытался скрыться с места происшествия.

Полицейские решили применить табельное оружие, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам преследуемой машины. После этого автомобиль был остановлен, а водитель задержан. За рулем иномарки оказался мужчина 1979 года рождения с внешними признаками алкогольного опьянения. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для составления административных протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители ловили водителя Renault, пытавшегося скрыться на арендованной машине. Инцидент произошел во вторник, 28 января. Автомобиль службы каршеринга заметили на Константиновской улице.