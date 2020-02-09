В лесу под Выборгом нашли тело тренера по боксу

Тело мужчины было найдено примерно в километре от острова Зелёный. Фото: Pixabay

Тело мужчины было найдено примерно в километре от острова Зелёный. Фото: Pixabay

Недалеко от садоводства «Отрадное» в Выборгском районе рыбаки нашли тело тренера по боксу и одного из учредителей «Федерации бокса Выборгского района» Александра Сушкова. Известно, что он приживал в этом садоводстве.

Как сообщает 47news, мужчина пропал без вести неделю назад. Он перестал выходить на связь 2 февраля, на следующий день в кювете на трассе «Скандинавия» была найдена машина тренера.

Тело мужчины было найдено примерно в километре от острова Зелёный.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки. Последний раз девушку видели в пять утра 29 января, когда она выходила с корпоратива на Биржевой улице. 22-летняя Кристина найдена мертвой.