В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки

Последний раз девушку видели в пять утра 29 января, когда она выходила с корпоратива на Биржевой улице.

Как сообщается в петербургской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», 22-летняя Кристина найдена мертвой. Если верить распространившимся в Сети слухам, то девушка утонула в Неве и ее тело достали водолазы.

Напомним, вечером 29 января отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Девушка должна была встретиться с подругой около клуба после корпоратива. Однако, ее телефон был выключен.

Точные причины смерти устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний раз Кристину видели на Биржевой улице. Близкие забеспокоились после того, как она не выходила на связь более суток.