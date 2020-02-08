В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки

В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки
Обновленная ориентировка на 22-летнюю Кристину. Фото:vk.com/lizaalert_piter

Последний раз девушку видели в пять утра 29 января, когда она выходила с корпоратива на Биржевой улице.

Как сообщается в петербургской группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», 22-летняя Кристина найдена мертвой. Если верить распространившимся в Сети слухам, то девушка утонула в Неве и ее тело достали водолазы.

Напомним, вечером 29 января отец девушки обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Девушка должна была встретиться с подругой около клуба после корпоратива. Однако, ее телефон был выключен.

Точные причины смерти устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний раз Кристину видели на Биржевой улице. Близкие забеспокоились после того, как она не выходила на связь более суток.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лиза алерт новости спб пропавшие люди смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, в каких отраслях работники получают 800 тысяч рублей
В Петербурге нашли тело пропавшей после корпоратива 22-летней девушки
На карьере под Петербургом за день утонули три человека
Сериал «Друзья» вернется на телеэкраны спустя 25 лет
Четыре человека в больнице после ДТП на трассе в Ленобласти
Chevrolet перевернулся на крышу во Фрунзенском районе
Сколково просит 27 млрд рублей на разработку мобильных сетей 6G
Дополнительные электрички хотят пустить до Ораниенбаума