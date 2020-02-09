Сомнолог объяснил, можно ли компенсировать недосып в выходные

Врач посоветовал не спать в выходные долго при дефиците сна. Фото: Pixabay

Врач посоветовал не спать в выходные долго при дефиците сна. Фото: Pixabay

Ночной недосып можно компенсировать непродолжительным сном днем при условии, если его продолжительность не более часа.

В этом случае получится избежать нарушения привычного графика. Об этом рассказал президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов, сообщает «АиФ».

«Есть даже такой термин —»воскресная бессонница». Получается, что за выходные график сдвинулся на шесть часов — это сравнимо примерно с перелётом из Хабаровска в Москву. А потом в понедельник нужно опять лететь в Хабаровск», — рассказал он.

Врач посоветовал не спать в выходные долго при дефиците сна. По его словам, желательно спать дольше, на два часа по сравнению с буднями — тогда организм сможет набраться сил и ему не потребуется перестраиваться.

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