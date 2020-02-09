Под Челябинском закроют карантинный центр после протестов местных жителей

Под Челябинском закроют карантинный центр после протестов местных жителей
Врачам важно встретить и осмотреть прибывших жителей. Фото: Pixabay

Жители Челябинской области отказались пускать к зданию карантинного центра машину с гражданами Китая. После встречи с протестующими губернатор области Алексей Текслер согласился перевести прибывших пациентов в другие медучреждения.

Он заявил, что Карантинный центр по коронавирусу в деревне Ужовка будет закрыт. По словам министра здравоохранения области Юрия Семенова, шестерых постояльцев центра направят в стационары.

Министр подчеркнул что прибывшие китайцы — это жители Челябинской области. Он добавил, что медикам важно осмотреть их.

Решение о том, где будет расположен данный центр, примут завтра, 10 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге сбили лыжника, переходившего дорогу на зеленый свет. Мужчина перелетел через легковой автомобиль.

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