На Планерной легковушка снесла лыжника, переходившего на зеленый свет

В Приморском районе Петербурга водитель за рублем легкового авто сбил пешехода. Мужчина с лыжами в руках переходил дорогу на «зеленый».

Все произошло в пятницу, 7 февраля, на пересечении улиц Долгоозерной и Планерной. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» видно, что лыжник начал переходить проезжую часть, когда водитель совершал поворот.

По словам пользователей соцсети «ВКонтакте» пострадавший пешеход сначала смог сам подняться, однако после этого вновь лег на землю. Очевидно, что он получил болезненные травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что стало причиной массовой драки в Казахстане.