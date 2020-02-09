В Казахстане назвали причину массовой драки на юге страны

На юге Казахстана произошла массовая драка. Причиной потасовки стал дорожный инцидент.

Все произошло в ночь на субботу, 8 февраля, в Кордайском районе Жамбылской области. Люди бросали друг в друга камни и стреляли, в результате чего были погибли 10 человек.

По словам замминистра внутренних дел страны Алексея Калайчиди, сообщили «РИА Новости», кто-то из водителей не уступил дорогу, после чего участники перешли от слов к делу.

«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу», — заявил Калайчиди.

После информация инциденте попала в соцсети. Она вызвала ажиотаж среди местных жителей, в результате чего всё вылилось в массовую драку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в массовой драке пострадали 40 человек.