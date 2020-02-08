В Казахстане погибли восемь участников массовой драки

В Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка, в результате которой были убиты восемь человек.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МВД Ерлана Тургумбаева, изначально в драке принимали участие порядка 70 человек. Однако вскоре конфликт на бытовой почве перерос в межнациональный, после чего на место драки подтянулись еще около трех сотен человек.

Прибывшие на место полицейские столкнулись с активным сопротивлением со стороны участников массовой драки. Правоохранителям удалось задержать почти полсотни человек. У задержанных изъяли несколько охотничьих ружей.

В массовом побоище пострадали 40 человек, некоторые из них госпитализированы с огнестрельными ранениями. Восемь человек погибли. Полицейские также получили травмы, в том числе огнестрельные ранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у ТЦ «Зебра» околофутбольная группировка собралась для драки, но помешала полиция.