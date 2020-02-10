На Ольги Форш нашли мужчину с простреленной головой

Тело с огнестрельным ранением найдено в квартире на Ольги Форш. Фото: pixabay.com

Тело с огнестрельным ранением найдено в квартире на Ольги Форш. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга обнаружили тело местного жителя с огнестрельным ранением головы. Мертвым мужчину нашла его супруга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Калининского района Петербурга 8 февраля поступило сообщение от местной жительницы. Она сообщила, что в квартире дома 19/2 по улице Ольги Форш находится тело её мертвого мужа.

На месте правоохранители обнаружили труп с огнестрельным ранением головы, ружье и следы бурого вещества. Оружие и образцы, предположительно, крови изъяты.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Тело направлено в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тихоокеанской улице в Нижнем Парголово неизвестные устроили стрельбу. Очевидцы услышали звуки выстрелов около полуночи в субботу.