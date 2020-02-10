Преимущества свайно-винтовых фундаментов для загородного строительства

Свайно-винтовые фундаменты оптимально проходят для возведения домов малой этажности, для хозяйственных построек. Их можно использовать практически на любых грунтах, за исключением каменистых; им трудно найти альтернативу на торфяных и болотистых участках.

Готовность к высокой нагрузке

Для разных грунтов подбирают различные сваи. Как отмечают в компании «Русская свая» (Санкт-Петербург), для мягких грунтов подходят двухлопастные сваи: подобная конструкция обеспечивает хорошую сопротивляемость. Для плотных грунтов, где подвижность минимальная, используют однолопастные сваи. Дополнительно сваи могут различаться по диаметру и толщине стенки ствола. Так сваи с диаметром столба 108 мм и толщиной стенки ствола 4 мм выдерживают вертикальные нагрузки до 6 тонн и подходят для частного строительства. Для задач промышленного строительства могут использоваться сваи диаметром 325 мм, готовые к нагрузкам до 200 тонн. Подробнее о сваях разных размеров на http://www.domsvai.ru/proizvodstvo/vintovye-svai. Срок службы сваи с качественной антикоррозийной обработкой составляет не менее 70 лет.

Сжатые сроки строительства

Выбор в пользу свайного фундамента не потребует выполнения большого объема земляных работ. Такой фундамент не дает усадки, что сильно сокращает сроки строительства. В компании «Русская свая» монтаж свайного фундамента начинается с пробного бурения, результаты которого позволяют определиться с физическими параметрами винтовых свай. Затем участок размечают и переходят непосредственно к монтажу. Обязательные условия надежности — строгая вертикальность вкручивания, погружение на глубину ниже глубины промерзания до плотных слоев. Когда все сваи встали на свои места, их обрезают до нужной высоты и заполняют бетоном или цементно-песчаной смесью. После этого к свае приваривается оголовок или обвязка. На работы по монтажу с использованием спецтехники достаточно одного дня.

Возможна обвязка

швеллером из обычной или низколегированной стали,

брусом не менее 150х150 мм,

ж/б лентой,

бревном.

Выбор обвязки зависит от массы будущей постройки, от характеристик почвы, от рельефа и климата. Обвязку рекомендуется выполнять сразу после монтажа опор, чтобы сохранить строгое вертикальное положение свай и гарантировать надежность всей конструкции.

Сваи могут применяться для строительства домов и бань, ангаров и гаражей, беседок и заборов, мостов и пирсов, эстакад и ЛЭП. Завод «Русская свая» производит сваи из стали высокого качества ГОСТ 10704-91 и гарантирует их срок службы более 50 лет.