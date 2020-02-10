Безработная петербурженка ударила мужа ножом на Ланском

В Приморском районе Петербурга задержали 45-летнюю женщину. По данным полиции, она напала на мужа с ножом. Мужчина скончался в больнице.

В полицию вечером 9 февраля поступило сообщение о ножевом ранении в доме 16 корпус 4 по Ланскому шоссе. Сотрудники полиции выехали на место и задержали безработную хозяйку квартиры.

Как полагают правоохранители, женщина и её супруг вместе распивали спиртные напитки. Затем между ними возникла ссора, в ходе которой она ударила мужа ножом.

«Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в медучреждение, где в последствии скончался», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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