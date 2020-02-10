В Петербурге задержали москвича на Bentley за пьяную езду

В Петербурге задержали москвича на Bentley за пьяную езду
Фото: vk.com/dorinspb

Сотрудники полиции задержали красный автомобиль Bentley, за рулем которого находился нетрезвый житель столицы. Номера у авто, при этом, были белорусскими.

Как сообщается в петербургской группе «Дорожный инспектор», московский «мажор» заявил на камеру, что приехал в Северную столицу с целью отдыха с «местными девочками».

Когда в полицейском автомобиле составлялся протокол на москвича, тот нахамил правоохранителям, что повлекло за собой дополнительные правонарушения и статью за оскорбление сотрудников правоохранительных органов.

Водитель отказался проходить медосвидетельствование. По словам очевидцев, задержанный был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти со стрельбой задержали пьяного водителя Mitsubishi.

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