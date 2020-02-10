Ночной ветер снес рекламный щит на Коломяжском

Ночной ветер снес рекламный щит на Коломяжском
Рухнувший щит на Коломяжском. Фото: vk.com/spb_today

Минувшей ночью, 10 февраля, на Коломяжском проспекте сильным ветром сдуло рекламную стойку, сообщают очевидцы.

Как рассказали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», ночной инцидент произошел возле торгового центра «Капитолий», неподалеку от станции метро «Пионерская». По словам очевидцев, на рухнувшем щите были размещены названия магазинов, расположенных в торговом центре.

Вокруг места происшествия, где упала рекламная конструкция, установили металлические ограды и обтянули их красно-белой лентой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов «горячие источники» затопили улицу. По словам очевидцев, на проезжую часть из щелей с двух сторон дороги текла горячая вода. Местные жители вызвали аварийную службу.

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