Петербуржцы всё чаще паркуют машины в опасных местах

Внеплановую проверку автостоянок провело АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Её результаты показали, что каждый день, по своему незнанию, более 25 тыс. петербуржцев оставляют свои автомобили в местах, для этого не приспособленных – на территориях охранных зон теплосетей.

В список адресов опасных адресов попал проспект Стачек, дом 99, литера А. Примечательно, что поблизости находится ТЦ Континент. И его гости могут не знать, что данная стоянка организована над инженерными сетями, из-за чего им и их имуществу может грозить опасность.

Более 10 лет активисты борются с незаконной стоянкой и по адресу улица Варшавская, дом 19, корпус 2, которая тоже находится в зоне охранных сетей.

Администрацию районов и владельцев земельных участков уже уведомили о грубых нарушениях безопасности и законодательства. Об этом gazeta.spb.ru сообщило АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Оставленные в таких местах автомобили мало того, что могут пострадать в результате технических проблем, но и могут мешать работам по восстановлению.

Поэтому, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» просит быть внимательными автомобилистов, соблюдать правила безопасности и не парковаться на крышках люков. Помимо этого, не стоит пытаться проезжать на тех участках, где видно затопление и испарение от горячей воды. В таких случаях необходимо срочно покидать место происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» выявила 1002 нарушения, проверяя подвалы домов в Петербурге.