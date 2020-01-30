«Теплосеть» выявила 1002 нарушения, проверяя подвалы домов в Петербурге

&#171;Теплосеть&#187; выявила 1002 нарушения, проверяя подвалы домов в Петербурге
Труба с кипятком прямо рядом с кроватью в гостинице "7 планет". Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

В январе 2020 года сотрудники АО «Теплосеть» провели внеплановую проверку подвальных помещений, в ходе которой выявили многочисленные грубые нарушения.

В частности, представители организации неоднократно сталкивались с игнорированием запрета на размещение объектов в охранной зоне теплосетей. Так, по адресу Почтамтский переулок, 6, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга располагается круглосуточное кафе «Яблоко», представляющее потенциальную опасность для посетителей и сотрудников, поскольку они буквально «сидят на трубах с кипятком», сообщают в пресс-службе «Теплосети».

Другой небезопасный объект располагается на улице Зои Космодемьянской. В подвале дома №11, литера А устроили мини-гостиницу «7 планет». У изголовья кровати в одном из номеров пролегает труба, по которой течет вода температурой 100 градусов по Цельсию. Оба объекта получили предписания освободить помещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе завершили реконструкцию теплосети.

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